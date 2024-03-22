4月起漲電價 逾9成住宅電費月增近20元、產業最高調25%

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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北22日電）經濟部電價費率審議會決議，4月起電價平均調幅約11%；其中，住宅每月用電700度以下電價調漲3到5%，共約1250萬戶、占比93%，試算每月電費增加不到新台幣20元，約為2顆超商茶葉蛋。

產業用電方面，逾44萬家產業用戶調幅在14%或之下，並增設年用電量5億度以上「特大戶」與網路資料中心（IDC）級距，調幅至多25%；外界認為台積電、中華電信、Google資料中心等3家適用最高調幅。

經濟部今天召開113年第1次電價費率審議會，審議上半年（4月至9月）的電價費率，決議平均電價調漲約11%，調整後整體平均電價為每度3.4518元，民生用電平均調幅5.6%，其中，住宅調漲4.5%、小商店調漲7.7%；產業用電平均調幅為12.7%，將於4月1日開始實施。

（中央社製表）

經濟次長林全能表示，本次審議秉持「反映成本、照顧民生、穩定物價、節能減碳、使用者付費」原則，且在政府補助1000億元前提下，經共識決決議，民生調幅低於產業，且用電量越多調幅愈高；產業用電則依經營狀況及用電量分群調整。

調整後住商電價將從每度2.65元調升至2.77元；工業電價由每度3.38調升至3.81元，仍較韓國工業電價4.53元低。

民生用電部分，考量每月用電330度以下自93年起歷經3次調降，鮮少調漲，導致現行單價比20年前還低，偏離成本甚遠，用戶甚至設法以分戶方式規避高段電價。

因此，為反映成本及節約用電，住宅330度以下、小商店700度以下電價調幅3%；住宅331至700度、小商店701至1500度電價調幅5%；住宅701至1000度、小商店1501至3000度調漲7%；住宅用電1001度以上、小商店3001度以上調漲10%。

林全能補充，住商3%調幅是參採委員照顧弱勢建議，因而向下增設級距，但附帶決議是台電需檢視分戶狀況。

根據台電試算，住宅每月用電700度以下者占93%、共1250萬戶，調漲3到5%後每月增額不到20元，約為2顆超商茶葉蛋。

台電總經理王耀庭舉例，以2口之家每天在客廳吹2小時冷氣、晚上在房間吹8小時冷氣，夏月電費約增加60元；4口、6口之家夏月電費分別增加100、200元。

至於小商店，每月用電1500度以下者占84%、共76萬戶，調漲後1天電費增加不到5元。以牛肉麵店為例，低於1顆滷蛋的價格15元；再以小吃或咖啡餐飲業為例，每月用電量3000至5000度，調價後平均1天電費增加約35至70元，顯見本次電價調整對物價影響有限。

台電表示，高用電量民生用戶亦可評估選用時間電價，有助減輕電費負擔。

產業用電部分，考量不同產業景氣不一，112下半年用電量正成長產業調幅為14%，包含半導體、光電、人纖、食品製造、綜合商品零售業；用電量持平或衰退10%內產業調幅為12%，包含鋼鐵、化材、水泥、保險業等；衰退10%以上產業調幅減半至7%，包含塑膠製品、織布、染整、自行車零件、電視傳播等，合計約44萬戶。

另外，針對產業用電「特大戶」及網路資料中心高用電者，則採較高調幅。其中，年用電量5億度以上且2年用電平均正成長共18家，包含晶圓製造、封裝、記憶體、化學氣體業者等；用電量0.5億度以上的網路資料中心共3家，依用電量規模調漲15%、18%、21%、25%。

王耀庭解釋，統計國內前30家用電大戶，用電量占整體25%，引導其節能至關重要，特別設計5億以上「特大戶」門檻；資料中心則是比照國際對資料中心用電規範，因而另設級距。

此外，農漁、學校（幼兒園到大專院校）、社福團體本次維持電價凍漲，而本次調幅減半及凍漲的產業，會在下半年提報審議會檢討。（編輯：潘羿菁）1130322

（經濟部）

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