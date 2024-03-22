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新電價4月上路 台電估全年影響CPI約0.178個百分點

2024/3/22 21:06（3/22 21:15 更新）
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經濟部電價費率審議會22日決議，4月起電價平均調幅約11%，每度電價格由新台幣3.11元調升到3.45元，民生用電採較低調幅，為3%至10%。圖為台北饒河街觀光夜市攤商傍晚亮燈，準備營業。中央社記者裴禛攝　113年3月22日
經濟部電價費率審議會22日決議，4月起電價平均調幅約11%，每度電價格由新台幣3.11元調升到3.45元，民生用電採較低調幅，為3%至10%。圖為台北饒河街觀光夜市攤商傍晚亮燈，準備營業。中央社記者裴禛攝　113年3月22日
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（中央社記者劉千綾、曾智怡台北22日電）新電價4月起實施，台電估算，新方案將影響消費者物價指數（CPI）年增率增加0.237個百分點，不過因電價4月才調整，影響範圍占全年3/4，估計今年對CPI約增加0.178個百分點，台電將進一步精算，相信會再稍低點。

中央銀行昨天決議升息半碼，主因為憂心4月電價調漲，所引發的通膨預期效應，並上修今年CPI年增率預測值至2.16%，較去年12月上修0.27個百分點。

經濟部今天召開電價費率審議會，決議4月起電價平均調幅約11%，每度電價格由3.11元升至3.45元，外界關切電價調漲將連帶影響物價上漲。

經濟部次長林全能表示，為穩定物價，此次電價調整方案非常細緻，尤其是針對民生住宅、小商店，住宅分成4種調整級距，其中每月用電330度以下住宅僅調漲3%、331至700度調漲5%，共約1250萬戶、占比93%。

台電發言人蔡志孟說明，電價調漲對物價上漲有直接、間接影響，預估使今年CPI年增率上升0.237個百分點，但由於新電價4月開始實施，影響全年占比3/4，換算下來將使CPI年增率提高0.178個百分點。

蔡志孟進一步指出，對CPI直接影響主要來自民生、中小企業等內需產業，但經委員會審議，將每月330度以下住宅、及700度以下小店家，調幅從原本5%改為3%，調幅較大的企業為外銷導向，對CPI影響較小。

他說，內部會再精算，提供相關資訊給央行評估，預估影響全年CPI幅度會稍低於0.178個百分點。

台電表示，住宅電價調漲後，從原本每度2.65元提高至2.77元，產業電價從原本每度3.38元上調至3.81，比韓電的4.53元還要低，仍具國際競爭力。

民生用電部分，住宅330度以下、小商店700度以下電價調幅3%，住宅331至700度、小商店701至1500度電價調幅5%，住宅701至1000度、小商店1501至3000度調漲7%，住宅用電1001度以上、小商店3001度以上調漲10%。

產業用電方面，逾44萬家工業用電戶調幅低於14%，並增設年用電量5億度以上「特大戶」與資料中心級距，調幅至多25%。（編輯：潘羿菁）1130322

（中央社製表）
（中央社製表）
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#經濟部
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