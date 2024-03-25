電價調漲方案出爐 主計總處：全年CPI估漲2.03%

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）經濟部電價費率審議會決議，4月起電價平均調幅約11%，主計總處主計長朱澤民表示，電價調漲方案出爐，經主計總處估算，今年消費者物價上漲率（CPI）將調升至約2.03%，與央行最新預測值2.16%差距不大。

朱澤民今天赴立法院財政委員會報告，朝野立委關注政府調漲電價，對物價與經濟的衝擊。

朱澤民表示，主計總處2月下旬的經濟預測估全年CPI上漲1.85%，當時電價調漲方案尚未出爐，因此未將此因素納入，如今電價調整方案確定，主計總處估算後，預測今年CPI上漲率達2.03%，與央行21日公布的預測結果2.16%相差不大。

朱澤民補充，如果台電不漲電價，每年支出大於收入，長期財務狀況仍會出問題。

國民黨立委林德福指出，央行上週舉行理監事會議，會後總裁楊金龍宣布由於電價將調漲，決議升息半碼，以打擊通膨預期，朱澤民也是央行理監事會成員之一，是否認同央行做法。

朱澤民說明，尊重楊金龍的看法及意見，不過他是監事會主席、並非理事，根據央行法令規定，監事職權是管財務，而不是貨幣政策。

對於立委關切電價調漲衝擊民生，朱澤民指出，央行調整利率決策後，隔日行政院有開會討論，宣布部分情況不受升息影響，仍由政府繼續補貼。

行政院22日透過新聞稿表示，行政院副院長鄭文燦當天上午邀集中央銀行、國家發展委員會、內政部、財政部、經濟部、教育部、勞動部等部會，討論政策性貸款如何因應升息，避免弱勢族群、學生，及受疫情影響而申請紓困貸款的勞工、企業受到衝擊。

會中決議，政府將全額補貼因升息所致的勞工紓困貸款利息，此外，就學貸款、青年安心成家購屋貸款、資金紓困振興貸款等6類貸款也不受升息影響，仍由政府繼續補貼。（編輯：郭無患）1130325