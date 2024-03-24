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本週蛋價漲3元 蛋商：市場機制決定與電價無關

2024/3/24 14:03（3/24 14:22 更新）
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圖為市售散裝雞蛋。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北24日電）台北市蛋商公會今天表示，經產銷會議討論決定，本週雞蛋調漲新台幣3元，分別為產地價每台斤39.5元、批發價每台斤49元；強調是依市場機制決定，與電價調漲無關。

根據資料，自7日產銷會議討論調降蛋價3元，成為批發價每台斤46元、產地價每台斤36.5元後，已連2週未再更動蛋價。

台北市蛋商公會理事長林天來今天接受媒體訪問時表示，本週雞蛋每台斤調漲3元，產地價每台斤從36.5元調至39.5元、批發價每台斤從46元漲到49元，這也是農曆年後首度調漲。

由於接下來將面臨清明連假，林天來指出，未來是否會再調整，仍是與消費者需求相關，都會遵循市場機制。

林天來強調，蛋價漲跌與近日電價調漲沒有關係，都是反映市場狀況，該漲就漲，該跌就跌。

林天來解釋，蛋農前陣子已提前進行老母雞汰換與換羽作業，原有庫存也幾乎銷售完畢，且禽流感等疫病威脅仍在，產量減少、加上目前市場上仍有需求，因此調漲蛋價。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞共3338萬隻，雞蛋每日生產量也從12萬500箱（每箱約200顆），降至約12萬箱。（編輯：張雅淨）1130324

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蛋價擬漲2至3元 蛋商公會午後產銷會議後決定
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