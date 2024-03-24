蛋價擬漲2至3元 蛋商公會午後產銷會議後決定

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（中央社記者張雄風台北24日電）蛋商表示，今天下午將公布本週蛋價，不排除調漲新台幣2至3元，主要是前陣子老母雞換羽減產，但市場需求仍在，最終調整金額待午後產銷會議決定後再行公布。

台北市蛋商公會理事長林天來今天接受中央社記者訪問表示，預計下午2時產銷會議後會正式對外公布本週蛋價，目前初步共識將漲2至3元，但仍待午後會議決定。

林天來強調，蛋價波動與近日電價調漲沒有關係，仍然是與消費者需求相關，遵循市場機制。

林天來說，蛋農前陣子已提前進行老母雞汰換與換羽作業，原有的庫存也幾乎銷售完畢，再加上禽流感等疫病威脅仍在，產量減少、加上目前市場上仍有需求，因此考慮調漲。他強調，最後調漲幅度會等下午會議後再決定。

目前雞蛋產地價每台斤36.5元，批發價每台斤46元。根據農業部本週最新雞蛋產銷資訊平台資料，目前國內投入生產蛋雞共3338萬隻，比上週大減9萬隻，蛋雞投產數量來到近半年的低點；雞蛋每日生產量也從12萬500箱（每箱約200顆）降至12萬箱。（編輯：管中維）1130324