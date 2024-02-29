徐巧芯進口蛋言論挨告 農業部控移除文章3/21宣判

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（中央社記者劉世怡台北29日電）專案進口雞蛋事件，農業部認為時任台北市議員徐巧芯在臉書發表不實言論，提民事恢復名譽訴訟，要求移除文章等。台北地院今天開庭，法官庭末諭知辯論終結，定3月21日宣判。

全案緣於，徐巧芯在民國112年9月3日在她臉書粉絲專頁發表標題為「深夜的追查時間：『超思』進口的蛋可能致癌！」文章，內容中指出「超思進口的蛋抽查檢出氟甲磺氯黴素0.021PPM、氟甲磺氯黴素胺0.008PPM。氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮。這簡直又是一次政府『謀財又害命』的惡質作為！」

徐巧芯後來又修改部分內容為「氟甲磺氯黴素因具骨髓毒性」，但「氯黴素」早已停用，「氟甲磺氯黴素」則不會引起再生性不良貧血及血癌。

農業部委任律師提起民事訴訟，律師之前受訪表示，農業部為解決缺蛋問題，依法公開辦理專案進口，透過嚴格檢疫及食安查驗確保人民食用安全，並沒有徐巧芯在臉書粉絲專頁張貼的文字所稱，政府有謀財害命的惡質行為。

律師指出，徐女發布不實言論，並在某些用藥成分混淆民眾認知，又未盡合理查證，已侵害農業部名譽，對徐女提起民事恢復名譽訴訟，請求法院判徐女在報紙刊登判決內容及移除其臉書內容。

台北地院今天開庭，徐巧芯未到庭，她的委任律師庭上表示，貼文屬於意見表達，徐女只是要說明進口雞蛋上含有禁用的動物用藥，且貼文前有經查證。（編輯：張銘坤）1130229