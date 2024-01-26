蛋價改為漲2元 蛋商：寒流來襲前出現搶購調度

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）台北市蛋商業同業公會理事長林天來曾兩度表示，蛋價至春節不會調動。他說，改為22日起調漲2元，產地價每台斤變成新台幣40.5元、批發價50元，是因寒流來襲前出現搶購調度。

農業部官網公告國產雞蛋日產量在12萬箱（每箱200顆）以上已有2個多月，最近並達12.2萬箱，最新公布的1週日產量也有12.15萬箱。因為產量達往年國內市場的日需求量，林天來兩度表示到春節前雞蛋不會漲價。

不過近日又宣布22日起調漲2元，林天來告訴中央社記者，春節接近，食品加工業者原本就會增加用量，加上氣象宣布21日起寒流來襲，氣溫低到攝氏10度以下，因此在寒流來襲前，已經出現食品加工業者、餐飲業者怕天冷使用量增加，提早叫較多量備貨的狀況。

林天來並說，由於21日之前叫貨量已增加，蛋商必須調度雞蛋供應的狀況出現，才會臨時決定隔天要調漲2元；不過，搶購的情況在寒流來襲這1週間沒有加劇，下週不會再漲。

林天來說：「我賣雞蛋60幾年了，做事很實在的，不然怎麼能做這麼久？」如果賣不出去的庫存壓力出現，就會調降蛋價，反之調漲，蛋價會和油價一樣浮動，隨時反映賣況。（編輯：管中維）1130126