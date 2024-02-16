蛋價短期數度漲跌 17日起批發價每台斤49元

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）台北市蛋業商業同業公會今天表示，明天蛋價將調整。農業部則說，春節以來產地價降2次、漲1次，將為每台斤新台幣39.5元，反映在批發價上，17日起為每台斤49元。

春節前蛋價才調漲，春節結束又要調整，但產量沒有波動。台北市蛋商公會理事長林天來告訴中央社記者，春節前調漲說是「紅盤價」不好聽，現在沒有這個了，算是「春節紅包」；加上雞蛋目前供過於求，所以春節結束後1次調整，批發價為每台斤49元。

但是根據農業部畜牧處統計，雞蛋產地價春節前2度上漲2元，依序為1月24日漲至40.5元、1月31日漲至42.5元；接著春節休市（10天）之前的2月5日宣布調降3元、變成39.5元，2月15日再降3元、變成36.5元，以及明天17日漲3元，將為39.5元。

批發價部分，畜牧處指出，1月22日漲2元、變成每台斤50元，1月29日再漲2元、變成52元；接著春節休市前調降3元、變成49元，但是休市10天沒有交易，所以明天17日才反映。

其實春節前後，農業部官網雞蛋產量都在12萬1500箱（每箱200顆）左右，且從去年12月起就達12萬1000箱，都達往年正常消費需求量水準。

由於雞蛋也是原物料，會影響物價波動，短期間漲跌頻繁是否適宜，農業部其實已在構思彙整對策。農業部說，會呼籲產業界根據生產成本、消費者物價指數等因素，在合理區間裡調動價格，但因外界屢屢質疑農業部干涉蛋價調整，構思的內容會作為建議，最終尊重產業是否接納。（編輯：陳政偉）1130216