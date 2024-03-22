彰化二林蛋雞場染H5N1 撲殺近2萬隻雞

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（中央社記者鄭維真彰化22日電）彰化縣二林鎮有蛋雞場的雞隻異常死亡，業者通報採驗後，確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員今完成撲殺近2萬隻蛋雞並消毒完畢。

彰化縣動物防疫所今發布新聞，18日接獲二林鎮某蛋雞場主動通報雞隻異常死亡，防疫所立即派員進行移動管制，並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，20日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員今完成該蛋雞場撲殺清場及消毒，共撲殺1萬9788隻蛋雞。

動防所表示，近日天氣溫差變化大，容易造成禽隻免疫力下降感染疫病，且正處於過境鳥或冬候鳥北返季節，透過候鳥遷徙傳入病原風險仍高，呼籲養禽場及產銷業者加強日常管理，注意場內環境保溫及通風。

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動防所指出，飼養模式應採統進統出、不密飼，以減少場內禽隻緊迫，並落實禽舍防鳥措施及人車門禁管制、消毒等工作。

彰化縣府表示，養禽業者須依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作。若違反規定，最高可裁處新台幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺的家禽依規定不予補償。（編輯：吳協昌）1130322