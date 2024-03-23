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台電：具烘焙設備麵包店 每日電費僅漲10個麵包價

2024/3/23 21:59（3/23 22:27 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者羅元駿台北23日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天質疑，北部連鎖烘焙坊每月用電700度以下，根本天方夜譚。台電晚間回應，原試算案例為北部連鎖烘焙坊某門市，該分店無烘烤設備等同每日電費增加約2元，若改以具烘焙設備的麵包店分店案例試算，等同每日電費增加約10個麵包銷售額。

經濟部電價費率審議會決議，為反映成本及節約用電，4月起電價平均調幅約11%，每度電價格由3.11元升至3.45元。以小商店為例，700度以下電價調幅3%，701度至1500度電價調幅5%，1501度至3000度調漲7%，3001度以上調漲10%。

傅崐萁今天透過臉書質疑，經濟部昨天拿納稅人的錢製作一批精美圖卡，試圖說服全民「漲價有理，政府無罪」，其中最引人矚目的焦點是「小店家電費以實際店家舉例」，當中列出北部連鎖烘焙坊每月用電700度以下，根本天方夜譚，堪稱省電奇蹟，比扯鈴還扯。

台電晚間發布新聞稿回應，此案例確實存在，原試算案例為北部連鎖烘焙坊的某門市，該分店無烘烤設備故用電量不大，每月用電量約633度，調整前每月電費約新台幣1691元，依此次電價調整後試算每月約1742元，等同每日電費增加約2元。

台電說明，若改以具烘焙設備的麵包店分店案例試算，每月用電量約2萬303度，調整前每月電費約7萬8221元，電價調整後每月約8萬9172元，等同每日電費增加約365元，約10個麵包銷售額。

台電指出，若以每月用電2000度為例，選用簡易型時間電價可較累進電價減少11%至25%電費，建議店家可評估改採時間電價計費，因尖離峰時間分開計費且均為單一費率，不受累進費率的影響，選用後搭配在尖峰時間節約用電。

台電表示，輔導這些用電量高的烘焙店家改採時間電價方案，最高可節省電費25%，超過本次電價漲幅，也持續向適合用戶推廣時間電價方案，進一步節省電費支出。

台電強調，電價調整主因是由於俄烏戰爭引發燃料價格飆漲，為過去不可預期的變數，電價適度調整實屬不得已，部分意見以此批評並不公允，台電試算原意希望從各行各業角度，以實際案例為用戶計算電費增額，助外界理解各種用電情況以及其電費計算方式，降低民眾及店家擔憂。（編輯：張若瑤）1130323

#傅崐萁
#經濟部
#台電
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