藍委批經部粉飾漲電價衝擊 綠委指說明政策何錯之有

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（中央社記者劉冠廷、郭建伸台北23日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天質疑，經濟部製作精美圖卡，替漲電價的衝擊粉飾太平。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，公部門用各種淺顯易懂方式，向民眾澄清、說明正確的政策內容，何錯之有。

經濟部電價費率審議會決議，4月起電價平均調幅約11%。其中，住宅每月用電700度以下電價調漲3%到5%，共約1250萬戶、占比93%，試算每月電費增加不到新台幣20元，約為2顆超商茶葉蛋。

傅崐萁今天透過臉書質疑，經濟部昨天拿納稅人的錢製作一批精美圖卡，試圖說服全民「漲價有理，政府無罪」，其中最引人矚目的焦點是「小店家電費以實際店家舉例」，當中列出北部連鎖烘焙坊每月用電700度以下，根本天方夜譚，堪稱省電奇蹟，比扯鈴還扯。

傅崐萁指出，1台烤箱1個月大約耗費300多度的電，粗估3台就是逼近1000度，再加上冰箱約600、700度，還有攪拌機、醱酵機、冷氣、電燈等，請經濟部公布哪間麵包店每月用電700度以下，要不是沒營業，就是烘焙坊自己有核子反應爐。

國民黨立委許宇甄認為，台電累計虧損近4000億元，昨天決定調漲電價，2024年並無法讓台電轉虧為盈，民進黨能源政策的能源配比是50%燃氣發電，20%再生能源，這個比例若不改變，電價只會越來越高，錯誤的能源政策一定要改，全民都在期待。

國民黨立委羅廷瑋提到，經濟部做圖卡試著帶風向、解釋，讓民眾感覺好像沒影響到生活用電，以及小吃店的用電成本，但他質疑，是否真是如此，有許多店家都很擔心，尤其是夏天，如果沒開冷氣，根本沒人願意來消費。

對於藍委的質疑，吳思瑤今天受訪時回應，傅崐萁總是用一堆形容詞堆疊，而拿不出具體不法事證，請停止用這種不實的形容詞，來形容不是事實的事情。

吳思瑤強調，各部會必須說明政策，政府有責任澄清錯誤的謠言、錯假訊息，拜在野黨對於政策內容總是斷章取義，公部門更需要用各種淺顯易懂的方式，向民眾澄清、說明正確的政策內容，何錯之有。（編輯：林克倫、張若瑤）1130323