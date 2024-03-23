醫界疾呼凍漲電價 王必勝：一週內找相關團體討論

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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）電價4月起平均漲11%，台灣社區醫院協會今天對此表示遺憾，強調醫院是台灣關鍵基礎設施之一，疾呼凍漲醫療機構電價。衛福部次長王必勝說，一週內會找社區醫院等團體討論。

經濟部電價費率審議會22日決議，4月起調漲電價，平均調幅約11%，每度電價格由3.11元升至3.45元，僅農漁、學校（幼兒園到大專院校）、社福團體這次維持電價凍漲。

台灣社區醫院協會近期兩度發稿，提出「、編列預算支應，藉以凍漲醫療機構電價」、「增加補助台電公司額度，提前召開電價審議臨時會，凍漲醫療機構電價」等訴求。

眼看距離4月只剩不到10天時間，王必勝下午接受媒體電訪說明，將在本週內找社區醫院等團體討論，但明天就會先向行政院反映，傳達醫療院所訴求，看看後續如何處理。

他強調，電價屬經濟部權責範圍，若電價審議委員會或相關機制認為可凍漲，那就沒有補助的問題，否則就要考慮是否給予補貼，包括財源從哪來都要納入討論。

王必勝說，經查相關數據，電費占醫療院所總支出，大型醫院落在0.5到1.5%之間，地區醫院占比較高、約2到3%，目前看來電價調升對社區等小型醫院衝擊較大，實際影響範圍也要進一步釐清；若醫院考量營運成本，尊重調整掛號費決定，不過，要提醒不可有聯合漲價行為。

若醫療院所電價調升勢在必行，台灣社區醫院協會理事長朱益宏今天告訴中央社記者，參考醫療法規定，醫院被列為國家關鍵基礎設施之一，若遭遇天災人禍，醫療院所更不能停工，如果政府沒有配套，對於所有醫療機構而言，掛號費調漲是必然的選項之一。

他指出，農漁、學校凍漲可以理解，但社福團體和醫療機構相輔相成，只有其中一方凍漲，讓人感到「有點不對等」，醫療機構不僅攸關民眾健康照顧，同樣具有公益性，為社會安定根本及國家運行必要，經濟部罔顧醫療特性，與照顧民生本意漸行漸遠。（編輯：李亨山）1130323