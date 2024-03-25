最低工資審議會第3季召開 將參採CPI年增率

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）勞動部長許銘春今天表示，因應最低工資法今年上路，最低工資審議會將於第3季召開討論，會參採消費者物價指數（CPI）年增率等重要指標，以保障基層勞工的生活。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天安排勞動部長許銘春率幕僚進行業務報告及備詢，會前接受媒體聯訪時，許銘春就「最低工資法」113年1月1日上路指出，消費者物價指數（CPI）年增率是「最低工資法」的法定參採指標，基本上最低工資審議會將在第3季召開，會納入參考。

許銘春說，CPI包含民生物價指標，柴米油鹽及油電價都包含其中，是委員會參考的重要因素、指標，藉此保障基層勞工生活。

另外，日前有立委質詢提問今年是否會再次執行全民共享普發現金。行政院院長陳建仁回覆時說，歲入歲出盈餘將優先用於補貼健保、勞保及台電。

對此，許銘春說，目前行政院還沒有進一步討論，後續若有分配規劃，勞動部一定會積極爭取來挹注勞保財務，時間上應該不會拖太久。（編輯：郭諭儒）1130325