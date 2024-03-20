彈性育嬰假試辦計畫 立委批門檻高、無誘因

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（中央社記者吳欣紜台北20日電）勞動部計畫試辦彈性育嬰假，預計5月起上路，多名民進黨立委今天輪番質疑試辦計畫缺乏誘因、限制過多，要求勞動部提出事前宣導、事後檢討具體規劃，並邀請民間團體討論諮詢。

台灣邁入少子化社會，職場是否友善是雙薪無後援家庭願意生養子女的關鍵，勞動部預計5月起試辦彈性育嬰制度，並徵求有意願雇主參與試辦至12月底，讓雇主可讓勞工以5天或7天請育嬰留停，也可單日申請，觀察試辦成效。

不過，今天勞動部等部會赴立法院社福及衛環委員會進行「「完善職場育兒環境及托育人員專業職能、工作倫理及職業道德之培訓策進作為」專題報告並備質詢時，遭到多名立委質疑彈性育嬰假限制多，雇主恐無意願。

民進黨立委林淑芬表示，試辦計畫要找輪班人員來參與，現在勞動部找最沒有彈性、最困難的人來參加，且也沒有任何獎金誘因，這樣試辦下去可能失敗，「試辦計畫到底是試金石還是絆腳石」。

民進黨立委洪申翰則質疑，勞動部徵求有意願雇主參與，但計畫卻無誘因，更要雇主提案，恐拉高門檻。

後續民進黨立委等提臨時提案，要求勞動部研議簡化育嬰留停津貼申請流程，提出具體誘因與鼓勵措施；彈性放寬試辦計畫限制，提出事前宣導、事後檢討具體規畫，並邀請關注托育、照顧議題的社團討論諮詢。

另外，林淑芬今天質詢時也提出「流產假」給薪主張，認為現行法規針對3個月以下流產婦女依其妊娠天數給付5天至1星期的「產假」，但沒有強制給薪並不合理。

許銘春說，是有檢討空間，應該要給錢，過去曾估算金額1年支出約要新台幣1.8億元，但若要求企業主負擔，恐造成女性就業隱形障礙、不妥適，可能朝公共化財源來研議。（編輯：陳清芳）1130320