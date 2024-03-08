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辣椒粉驗出蘇丹紅
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辣椒粉驗出蘇丹紅4/123
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蘇丹紅風波9業者登記同地址 部分負責人是親屬

2024/3/8 17:10
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（中央社記者洪學廣高雄8日電）蘇丹紅辣椒粉風暴持續擴大，高雄津棧、佳廣公司經營者至少9家公司被爆登記同一地址。高雄地檢署上週已約談2人問訊，目前初步掌握部分公司負責人相互為親屬關係。

民進黨立委林淑芬昨天爆料指出，從中國進口含有蘇丹紅辣椒粉的高雄津棧、佳廣2家公司，經營者有至少9家公司登記在相同地址、一樣的負責人，其中1家公司至今還在網路電商販售。

市長陳其邁今天表示，市府在清查過程就有掌握，包括多名家族成員、關係企業，同時發貨倉儲也都在同一個地點，這個是有掌握到的相關訊息。

對此，高雄地檢署上週會同市府衛生局稽查，已掌握部分公司負責人互為親屬關係，經營團隊疑為家族企業，也已約談2名關係人到案說明，全案正擴大釐清中。（編輯：謝雅竹）1130308

#林淑芬
#陳其邁
#蘇丹紅
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