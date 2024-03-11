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津棧佳廣等11關係企業進口蘇丹紅辣椒粉 高雄市全數撤照

2024/3/11 17:13（3/11 17:34 更新）
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高雄市衛生局人員稽查津棧、佳廣、海順等關係企業位於大樹區的廠房。（圖取自高雄市衛生局網頁khd.kcg.gov.tw）
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（中央社記者林巧璉高雄11日電）津棧公司蘇丹紅事件延燒，高市衛生局今天表示，從去年起至今共檢出12件含有蘇丹紅違規產品，均與今年2月擴大抽驗津棧等關係企業相關，因違規情節重大，依法予以撤照。

衛生局今天下午發布新聞稿指出，目前為止依據調查諸多違規事證，衛生局8日起已處分津棧等關係密切公司共11家停業6個月、累計罰款新台幣438萬元。

衛生局指出，上月接獲新北市衛生局通知保欣輸入中國進口辣椒粉檢出蘇丹紅

蘇丹紅小百科

是一種脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不能添加在食品中，如長期使用容易有肝腎毒性。

  • 世衛組織列為第3級致癌物
  • 在人體中被分解為胺類化合物時就屬第2級可能致癌物（動物實驗有致癌風險，人體尚無致癌證據）
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，除追查保欣產品下游外，也鑒於相關風險疑慮，主動擴大抽驗工作。

其中，2月22日高市送驗海順生產「牛王牌辣椒粉」檢出蘇丹紅，並同時溯源該項原料輸入商為「津棧」，於1日報請高雄地檢署指揮啟動偵辦調查。衛生局與地檢署聯合調查物流、金流相關事證，發現津棧、佳廣、海順等關係企業存在錯綜複雜關係。

衛生局表示，高雄市自去年迄今，抽驗後市場端辣椒粉共167件（112年55件、113年112件），共檢出12件不合格、其餘150件無檢出蘇丹紅；該12件違規產品均為今年2月擴大抽驗津棧等關係企業、源自中國輸入的辣椒粉，違規情節重大，依法予以撤照。

衛生局說明，上述關係企業設廠的鄰近2個地址，總共一個地址有6家公司、另外一個地址是3家、海順與淞鋒則是另址設廠；以上在2月29日到3月1日衛生局與檢方就已初步掌握，並查扣相關事證及產品逐批釐清檢驗。

衛生局強調，有鑑於上述關係企業故意惡性透過不當手法輸入有毒辣椒粉，影響各食品產業中下游情節重大，引發社會動盪和經濟市場衝擊。

衛生局依據食品安全衛生管理法第44及47條規定廢止上述11家公司食品業業務登記事項及食品業者登錄，不得從事食品、食品添加物、食品器具、食品容器或包裝、食品用洗潔劑等之製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出，並副知經濟發展局。（編輯：黃世雅）1130311

（圖取自高雄市衛生局網頁khd.kcg.gov.tw）
（圖取自高雄市衛生局網頁khd.kcg.gov.tw）
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