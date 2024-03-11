蘇丹紅案跨部會追查 發現業者涉刑責應立即通報下架、檢從重求刑

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（中央社記者劉世怡台北11日電）高檢署與食藥署等今天召開「蘇丹紅事件跨部會聯繫平台會議」，達成10點共識，例如稽查單位檢驗時，發現業者涉刑責，應通報高檢署聯繫窗口，並令封存產品（下架）等行政處置。

台灣高檢署發布新聞稿指出，邀集行政院食品安全辦公室、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署及台灣新北、雲林、高雄地方檢察署於上午召開打擊民生犯罪聯繫平台會議，討論通報機制及究責不法、稽查下架、溯源查扣等處理事宜。

會中經共同研商，取得10點共識，第1，食藥署各稽查單位於查核及檢驗過程中，如發現有業者涉有刑事責任，請依食品安全衛生管理法等規定，檢附相關資料通報高檢署聯繫窗口，如情況急迫，請即通報轄區地檢署聯繫窗口，並副知高檢署聯繫窗口依法偵辦，並為暫停作業、停止販賣及封存產品（下架）等行政處置。

第2，為維護國人身體健康及食品安全，呼籲下游業者應主動收回及下架是類違法食品，如明知違法而未收回或下架，繼續販售或為其他使用，涉有違反食品安全衛生法等罪嫌，檢察機關當依法偵辦。

第3，受理通報或案件移送的地檢署，應統合警、調並協調衛生等機關，全力查緝非法輸入、製造、販賣等違反食品安全衛生管理法及其他犯行，並積極查扣毒害原料、追溯金流、查扣犯罪所得及移送裁罰，以有效打擊不法，安定民心。

第4，為期迅速聯繫查緝、檢驗、下架等偵辦是類案件食品，高檢署與行政院食安辦公室、食藥署、刑事局、調查局建立中央聯繫窗口，並請各地檢署與轄區所在地的衛生局也建立聯繫窗口，保持密切聯繫。

第5，食藥署就是類案件已建置網站專區，請檢察及司法警察機關妥為運用。

第6，各地檢署於偵辦是類案件，如認涉有犯罪嫌疑而有下架必要，請通報中央及地方聯繫窗口，即時下架。

第7，新北、雲林、高雄地檢署就目前偵查中的是類案件應嚴偵速辦，強力溯源並追查相關流向，如合於羈押要件，請依法向法院聲請羈押，對於法院裁定，如認有不當，應依法提起抗告；案件偵查終結提起公訴，應向法院從重求刑，並聲請沒收犯罪所得，以有效嚇阻不法。

第8，各地檢署偵辦是類案件，溯源結果如發現上游不法業者為同一，請透過聯繫平台通報高檢署統合各地檢署偵辦，以強力溯源。

第9，各地檢署於偵辦是類案件適用法律如有疑義，請通報高檢署，由高檢署邀集相關機關研議後統一見解。

最後，有關偵辦是類案件的聯繫平台會議，原則每週召開，如有必要隨時召開，視後續狀況再行調整。（編輯：方沛清）1130311