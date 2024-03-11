長谷農產辣椒產品含蘇丹紅 雲林要求停業、送辦

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（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）雲林長谷農產公司從越南和中國引進原料，製作成辣椒相關產品，經台南市府抽驗發現含有蘇丹紅，雲林縣衛生局稽查，要求停業、依法開罰，並蒐集相關事證移送司法單位。

雲林縣衛生局接受中央社記者訪問表示，台南市抽驗長谷農產公司使用製售的「雞心小辣椒」（效期：2025/07/08，檢出蘇丹色素三號7ppb）、「三英朝天椒辣椒粉」（效期：2024/09/22，檢出蘇丹色素三號10ppb）及（效期：2025/07/10，檢出蘇丹色素三號4ppb）等產品與規定不符

雲林縣衛生局到長谷農產公司稽查，經查長谷農產公司自行在民國111年分別自越南和中國輸入，後製成案內2項產品，目前廠內剩餘原料、半成品及成品已封存。

雲林縣衛生局表示，長谷農產公司僅自行送檢驗農藥殘留和重金屬，未驗是否含蘇丹紅。現場封存半成品5880公斤和成品1860公斤，持續追查其餘產品流向，並命業者即日起暫停作業，全廠清消後再復工，另通知不合格產品下游業者所轄衛生局協助下架相關產品並通報食品藥物管理署。

雲林縣收集相關事證移送司法單位，並依食安法15條第一項第三款，長谷農產公司將面臨新台幣6萬元到2億元罰鍰。

長谷農產公司在8日自行發聲明書：「為保障消費者安全，本公司辣椒產品不分品項、規格批號，一律先預防自主性下架，待檢驗合格後在上架。」（編輯：郭諭儒）1130311