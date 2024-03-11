蘇丹紅辣椒粉風波 藍委要求食藥署長下台負責

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、林敬殷台北11日電）蘇丹紅食安風波延燒，國民黨團書記長洪孟楷今天表示，到底有多少蘇丹紅流入市面，食藥署、衛福部至今仍說不清楚。要求食藥署長吳秀梅下台負責、衛福部長薛瑞元應向全民鄭重道歉，也要詢問行政院長陳建仁是否力挺這樣的行政官員。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，先處理當前要務，把食安事件妥善解決最重要，這才是所謂的「負責」。

津棧公司進口含有蘇丹紅的中國辣椒粉風波，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、國民黨立委羅廷瑋、鄭正鈐等人，今天在立法院國民黨團記者室，召開記者會，要求食藥署長下台負責、衛福部長應公開向全民道歉。

洪孟楷指出，津棧公司的地址是高雄市苓雅區建華街263號，就是傳統的透天厝民宅，但相鄰的263號、265號總共塞了多家食品貿易公司，包含廣元國際貿易公司、龍海同記食品有限公司及佳廣國際貿易有限公司等，負責人都有親戚關係。對此衛福部、經濟部等相關單位，卻絲毫沒有警覺性。

洪孟楷表示，根據食藥署的邊境查核系統，用建華街263號、265號搜尋，至少就出現10筆檢驗不符合規定的資料，且早在去年，同地址的釜山國際貿易有限公司，就已被查到進口泰國辣椒粉含有蘇丹紅，這看起來就是慣犯的犯罪手法。

洪孟楷指出，邊境查核系統顯示的還只是過去兩年的資料而已，難道食藥署沒有示警機制。衛福部手上明明就有資料可以預防，但卻完全沒有示警，針對建華街263號、265號重點稽查。而面對低資本額貿易商大走法令漏洞的狀況，經濟部等相關部會到底管不管。

洪孟楷表示，食品安全衛生管理法規定，食品業者應實施自主管理，訂定食品安全監測計畫，確保食品衛生安全，而建華街263號、265號的公司，過去兩年屢被查出不符合規定，請衛福部食藥署拿出這幾家公司的食品安全監測計畫。

洪孟楷要求，吳秀梅下台負責、薛瑞元公開全民鄭重道歉，也請問陳建仁是否還要力挺這樣的行政官員。（編輯：蘇龍麒）1130311