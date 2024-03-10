綠委批毀憲為北京介選開後門 藍委：造謠抹黑潑髒水

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（中央社記者王承中台北10日電）國會藍綠交鋒，民進黨團幹事長吳思瑤指國民黨團毀憲亂政，推總統大選不在籍投票形同為北京介選開後門。國民黨團書記長洪孟楷今天表示，民進黨團造謠抹黑不斷潑髒水，立委監督立委，何其荒謬，不敢監督政府的綠委，才是中華民國民主政治最大的倒退與悲哀。

立法院會8日通過將國民黨立法院黨團提出的國會改革法案，包括刑法、立法院職權行使法、立法院組織法在內5案修正草案付委審查，增訂藐視國會罪，並固定邀總統到立法院國情報告等。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，國民黨一再提出逾越「憲法」的法案，傷害人民情感，惡意毀憲亂政的就是國民黨；可以清楚看到，國民黨使出洪荒之力在摧毀台灣憲政體制，國民黨無所不用其極在拉垮新國會的問政水平。

吳思瑤指出，國民黨主席朱立倫要做的應當是好好約束自家立委，國民黨團每天在失分，難道黨中央跟著加碼；她呼籲朱立倫做好煞車皮工作，不能撥亂反正，也千萬不要向下沉淪。

針對國民黨立委提案總統大選要採行不在籍投票，吳思瑤表示，國民黨在總統大選選不贏，就想方設法要改變遊戲規則；總統大選適用不在籍投票違反投票應以秘密投票為之的憲政原則，且不論是通訊投票還是境外投票，都有相當高的技術門檻，都需要相當嚴謹的配套，也會提高選務成本。

吳思瑤指出，國民黨的不在籍投票形同為北京介選大開後門，在大陸經商、工作、就學的台灣有投票權人，都可能受到當地社會氛圍和意識形態所干預和影響；她質疑國民黨要的版本，恐怕就是北京想要的版本。

對此，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷透過新聞稿表示，民進黨連禮拜天也要造謠抹黑，民進黨政府傲慢自大，不知民意何在，而應該要監督政府的民進黨團，卻自我矮化到、失能到令人難以想像的地步，忘記人民對立委投下的每一票是要為人民發聲，而不是當政府的應聲蟲。

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洪孟楷指出，新的國會應該有新民意跟新氣象，過去這段時間，國民黨團不論是追查食安漏洞及物價蠢蠢欲動的調漲，都是人民最關心的議題，也是政府不可迴避的責任。

洪孟楷表示，民進黨政府完全說不清楚，只想用網軍側翼來帶風向，現在更直接以民進黨團出來做打手，不斷地潑髒水，立委監督立委，何其荒謬；只會附和、不敢監督政府的綠營立委存在，才是中華民國民主政治最大的倒退與悲哀。（編輯：楊蘭軒）1130310