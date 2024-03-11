藍提不在籍投票 綠：為中國介選提供方便之門

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（中央社記者林敬殷台北11日電）針對國民黨立委提出不在籍投票的修法版本，民進黨立法院黨團今天表示，在野黨的版本違反憲法秘密投票的原則，大幅提升選務作業的社會成本，且通訊投票及境外投票的公正性及安全性的技術門檻仍有待克服下，將為中國介選提供方便之門。

國民黨立委提案，總統大選採行不在籍投票，並增加通訊投票及境外投票，行政院不在籍投票的版本，則是限定在全國性公投，及移轉投票地。

民進黨團幹事長吳思瑤說，行政院提出的不在籍投票版本，限縮在移轉投票地，行使的範圍是對事不對人的全國性公投。

吳思瑤表示，現在在野黨提出的不在籍投票版本是無限制擴大，包括通訊投票及境外投票，其涉及的層面很多。在野黨版本已違反憲法所規範的投票應以秘密為之的原則，大幅提升選務作業的社會成本，要全民買單。

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對於在野黨質疑世界各國都採行通訊投票，吳思瑤說，就公正性及安全性來說，通訊投票及境外投票涉及的高技術門檻與資訊安全問題，都不是說上路就上路，還需要去克服的技術很多，世界各國現在也都在檢討這個部分。

吳思瑤說，在野黨立委修法版本，等於是在中國就可以境外投票，是為中國介選提供方便之門，任何一個投票人的投票意願，都會受到投票所在地的社會氛圍、政治意識形態的干擾、影響，尤其在中國，這件事茲事體大的地方也是在這邊，已溢出安全性及可行性。（編輯：蘇龍麒）1130311