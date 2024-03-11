綠：支持調升地方民代公費助理補助 但不應無限加碼

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（中央社記者林敬殷台北11日電）地方民代公費助理補助費24年沒有調整，國民黨立委提案修法大幅調整50%，並將村里長納入。民進黨立法院黨團今天表示，完備公費助理制度可以討論，也傾向正面支持，但不包括村里長部分，更不樂見無限制加碼，被社會質疑自肥或有綁樁之嫌。

地方民代公費助理補助費24年未調整，台北市議會議長戴錫欽日前向立法院長韓國瑜請託，希望立法院協助「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修法，將現行公費助理薪資補助費用總額，直轄市議員由每月新台幣24萬元提高至36萬元，其他縣市議員則由8萬元提高至16萬元。國民黨立委日前提出修法版本，村里長也進一步調升。

民進黨團幹事長吳思瑤說，站在完備公費助理制度，尤其是地方層級，不管是直轄市或縣市議會的助理，24年沒有調整薪資，相對於勞工的基本薪資及公務人員都一再調漲，任何一個行業24年沒有調漲，從立法之初到現在，沒有與時俱進，確實值得思考。

吳思瑤表示，年輕世代投入公共事務，是國家培育青年參政的重要管道，卻長期處於低薪狀態，給予合理待遇，完備公費助理制度，是值得討論，黨團是支持的，這也是跨黨派共同爭取的，可作為跨黨派合作的議題。

不過，吳思瑤指出，要鬆綁員額及提升薪資待遇到合理標準之餘，不樂見被無限制加碼，像是國民黨的版本加入村里長，反而不是這麼合理，因為村里長在上次修法已經提調升過一次，當時只有調整村里長，月薪從4萬5000元調到5萬元，議員助理沒有調整，現在應該調整議員助理。

吳思瑤表示，一旦議題被扣上自肥，讓外界質疑綁樁或有任何政治意圖，反而會讓討論失焦，就會比較可惜。

吳思瑤說，過去內政部也有版本，不是反對，畢竟預算是由地方政府編列，地方政府財政能不能分擔，六都財政較寬裕，若因非六都無法做到，讓議題進度又耽擱，反而離可以上路會越來越遠；因此，加碼數字要合理。（編輯：蘇志宗）1130311