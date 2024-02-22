戴錫欽拜會韓國瑜 盼修法爭取地方議會助理權益

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（中央社記者范正祥台北22日電）地方議會公費助理補助總額已近24年未曾調整，台北市議會議長戴錫欽今天拜會立法院長韓國瑜，盼爭取修法調整助理費用。戴錫欽表示，大家共識滿高，韓國瑜希望這會期朝野協商是否能完成修法程序。

戴錫欽率領跨黨派台北市議員拜會韓國瑜。另外，台北市選出的國民黨立委賴士葆、王鴻薇、羅智強、徐巧芯，還有民進黨立委吳思瑤、王世堅、吳沛憶也到場。

台北市議會跨黨派議員過去數度為公費助理薪資權益請命，呼籲重視地方議會助理權益，但因中央法令限制，幾年來都沒下文，議員為留下人才只好自掏腰包。

戴錫欽等人此行拜會韓國瑜，主要建請立法院修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第6條，有關提高公費助理補助費總額等相關規範。

在雙方會談約50分鐘後，戴錫欽受訪表示，大家共識滿高的，而且韓國瑜希望能於這個會期，在大家共識下排入朝野協商，希望這會期看能不能完成修法程序。

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另外，戴錫欽還調侃與會民眾黨市議員陳宥丞說，「焦點在他身上，因為（民眾黨立委）黃國昌，陳宥丞負責」。陳宥丞則說，「這件事情黃國昌不會有意見」。

吳思瑤會後受訪指出，一個行業待遇24年沒有調整當然不合理，尤其政治領域助理世代，年輕人的低薪也應該幫忙。她自己是助理出身，也覺得應當調整，「不要把它說成自肥了誰，它是一個完善公費助理制度」，各黨都有共識就一起努力。（編輯：林興盟）1130222