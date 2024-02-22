韓國瑜下午協商 白說會出席、藍綠盼23日食安報告

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（中央社記者王揚宇、王承中、郭建伸台北22日電）立法院長韓國瑜今天下午將召集黨團協商，研商行政院長陳建仁提出食安專案報告等事宜。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，希望新國會按部就班、按表操課，食安專案報告23日能順利上路。

民眾黨團總召黃國昌今天重申表示，民眾黨團支持邀請行政院針對民眾高度重視的食安議題進行專案報告，並希望能在不影響原本排定議程情況下加開院會，很遺憾日前提出加開院會提案雖獲國民黨黨團支持，卻仍遭民進黨黨團拉協商。

黃國昌表示，昨天黨團有接獲議事處通知韓國瑜今天召集協商，民眾黨團協商代表將準時出席，希望其他兩大黨團亦能出席。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，呼籲各黨團撇開各自的堅持，讓23日的院會變更議程，進行食安專案報告。

國民黨立法院黨團、民進黨立法院黨團籲朝野協商，23日邀請陳建仁進行食安專案報告，而台灣民眾黨立法院黨團提案建請21日加開院會，邀陳建仁進行食安專案報告，立法院長韓國瑜在20日院會中裁示，將擇期召開朝野協商。

韓國瑜今天下午4時將主持黨團協商，研商「邀請行政院長率同相關部會首長就『民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討』進行專案報告」相關事宜。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，針對下午的協商，吳思瑤指出，希望23日食安專案報告能順利上路，而且民進黨的立場自始自終就是為了促成此事，從第一分鐘努力到最後一分鐘，也希望立法院按部就班、按表操課。

吳思瑤表示，期盼簡單的事情能簡單解決，呼籲藍白不要化簡為繁，這樣的結果反而會弄巧成拙，也希望下午的協商不要再有人拒簽協商結論、從中作梗，讓食安專案報告23日就能如期上路、如質監督。

民進黨團書記長莊瑞雄說，針對食安專案報告，民進黨團抱持開放、樂觀其成的態度，期待下午協商順利，也希望各黨團遵守議事規則。

此外，國民黨立法院黨團今天召開「陸船翻覆案沒有錄影？海委會自始包庇？」記者會時，洪孟楷回應媒體詢問下午黨團協商事宜提到，國民黨團20日立法院開議當天中午左右就送出請求，請韓國瑜再次召開朝野協商，針對最近一次的立法院會（2月23日），邀行政院長率相關部會首長就民進黨政府執政8年食安總檢討進行專案報告。

洪孟楷表示，既然食安是民眾最關注的議題，呼籲各黨團都能撇開各自的堅持，讓23日的院會能夠真正進行食安專案報告，透過質詢要求陳建仁把相關資料一五一十說明清楚。（編輯：蘇志宗）1130222