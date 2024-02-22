朝野協商綠白交鋒 韓國瑜裁示23日食安專案報告

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（中央社記者王揚宇、范正祥台北22日電）立法院長韓國瑜今天召集黨團協商，研商行政院長陳建仁提出食安專案報告，雖然綠、白就過去加開院會的提案等議題交鋒，但在韓國瑜裁示並宣讀草擬的協商結論後，各黨均簽字，邀陳建仁23日赴立法院食安專報。

台中市在春節前抽驗台糖國產梅花肉片檢出西布特羅瘦肉精，行政院啟動擴大採檢未再檢出，立法院新會期20日開議，朝野黨團19日協商邀陳建仁進行食安專案報告破局，20日院會進行施政方針及施政報告並備質詢。

國民黨立法院黨團、民進黨立法院黨團籲朝野協商，23日邀請陳建仁進行食安專案報告，而台灣民眾黨立法院黨團提案建請21日加開院會，邀陳建仁進行食安專案報告，立法院長韓國瑜在20日院會中裁示，將擇期召開朝野協商。

韓國瑜下午召集協商，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，民進黨團在20日的院會提案，希望23日的立法院會進行食安專案報告，請韓國瑜召集協商，盼各黨團支持。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁指出，這個議題絕對不是哪個政黨的立場，各政黨應該要共同支持人民要有健康的生活，請會議主席韓國瑜裁示，是否大家一致同意23日專案報告。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌提到，民眾黨團本來期待透過增加一次院會的方式進行食安專案報告，但後來被民進黨團拉協商，無法按照期待進行，而傅崐萁說希望能盡快進行專案報告，民眾黨團本於相同善意，尊重國民黨團的意思。

黃國昌語畢，柯建銘發言提到黃國昌不懂議事規則，不要把大家當白癡，不要搞這一套。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤也拿出立法院秘書長周萬來的著作指出，針對議事規則，逕付二讀的議案需交付黨團協商，並由提案黨團負責召集協商。

眼見黃國昌、柯建銘、吳思瑤數度針鋒相對，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷發言，詢問大家現在要開創新局還是要回顧歷史，希望韓國瑜裁示23日開食安專案報告。

此時朝野歷經30分鐘左右討論，韓國瑜讓各黨團代表充分發言後，嘗試做出協商結論並宣讀，現場並未有人提出異議，韓國瑜說他先簽字，也拜託大家簽字。

黨團協商結論談及，各黨團同意23日邀陳建仁率同相關部會首長列席，提出有關民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討專案報告並備質詢。

此外，民進黨團也針對立法院議場安全維護及管理要點的落實執行，請韓國瑜召集黨團協商，立法院議場安全維護及管理要點提到，會議時，立委不得攜帶麥克風、旗杆、棍棒、噴漆、蛋類、汽油、刀械、武器、爆裂物等與議事無關的物品進入會場，並不得破壞議事設備等。

柯建銘說明時，舉過去跟韓國瑜在立法院當同事，有立委拿大哥大當武器等，也說過去不管如何，新的立法院希望大家能遵守遊戲規則。傅崐萁指出，希望每天都有國會禮儀、大家在立法院都能相見歡。黃國昌則回應，突然要加這個案子，他沒有太強烈的意見。

韓國瑜表示，萬里長城今猶在，不見當年秦始皇，新國會新氣象，人民有所期待，請大家好好努力，今天不做成決議，請大家約束各自的黨團成員，也請黨鞭能夠支持。

韓國瑜說明，國會內規有立法院議場安全維護及管理要點，不要攜帶麥克風、旗桿、棍棒等與議事無關的物品進入議場，希望所有立委按照相關規定，拜託各黨團幹部約束其黨內立委，未來開會時，也會請總務處警衛對於立委攜帶與議事無關的物品進行勸導，今天不做成決議、直接宣導。（編輯：張若瑤）1130222