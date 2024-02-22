陳建仁逛台北國際書展 採購科普與歷史書

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（中央社記者邱祖胤台北22日電）行政院長陳建仁今天參觀台北國際書展會場，在中研院展位時特別停留與「老同事」敘舊，同時到天主教聯展與在場神職人員親切互動，此行並採購16本書，以科普與歷史題材居多。

陳建仁今天在文化部長史哲、民進黨立法委員吳思瑤的陪同下逛書展，首站先到國家人權館展區，一一參觀現場展出相關出版品，並與工作人員合照留念；接著轉往德國館，陳建仁並坐上現場理髮廳的位置，但因時間關係並未體驗一邊朗讀一邊理髮的服務。

陳建仁在親子天下興致特別高，對「斯文豪與福爾摩沙的奇幻動物」一書感興趣，並說自己是學生物的，陳建仁曾在親子天下出版「小大人的公衛素養課」一書，陳建仁今天也特別為現場小朋友簽書。

陳建仁之後陸續到主題國館「荷蘭館」、天下雜誌、中研院及天主教聯展等展位參觀。

陳建仁這趟書展購買了親子天下「斯文豪與福爾摩沙的奇幻動物」、「科學史上最有梗的20堂地科課」、「夜間觀察：一趟夜訪大自然的父子散步」、「童話陪審團套書」、「我的同學是一隻熊」、「小大人的公民素養課」；前衛出版社「福爾摩沙之王：國姓爺與荷蘭東印度公司的臺江爭霸」；中研院「如何啟蒙，怎樣運動：近代中國「啟蒙運動」的概念史」、「漫步生態秘徑II：22 篇生物多樣性研究的故事」、「我們的遭遇：台魂淚」；印刻「民主與兩岸動向」、九歌「九歌112年散文選」、奇異果文創「永遠不再：臺灣威權體制下的壓迫與抵抗」、島座放送「爸爸我們來看電影」、小寫創意「海風酒店」、是路故事「街上的汪先生」等16本書。（編輯：李亨山）1130222