史博館特展 集五月與東方畫會大成

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（中央社記者王寶兒台北22日電）東方畫會與五月畫會先後在1950年代成立，成為台灣戰後推動現代藝術重要里程碑。史博館推出「五月與東方－台灣現代藝術運動的萌發」特展，還原戰後台灣現代美術運動歷史發展。

國立歷史博物館今天舉行特展開幕式，包含文化部長史哲、史博館長王長華、策展人蕭瓊瑞、2畫會藝術家及家屬皆到場共襄盛舉。史博館創立近70年，經過閉門整修近6年後，昨天正式開館營運，這檔展覽也為呼應史博館歷史而登場。

王長華說，史哲曾提醒她思考史博館應以什麼面貌重新面對大眾，又能以什麼樣的方式呈現歷史中的史博館。「五月與東方」特展展品來自史博館、國立台灣美術館、台北市立美術館、高雄市立美術館等7家典藏機構，以及參展藝術家個人及基金會、家屬等超過30個單位及個人作品，很感謝眾人支持。

史博館創立於1955年，五月及東方畫會則分別於1957年先後推出首展。史博館則於1957年起接受教育部委託，辦理巴西聖保羅雙年展中華民國徵件作業，這同時是台灣藝術界首次國際雙年展經驗，民間、公家單位投入下，讓台灣現代藝術運動愈發蓬勃。

展覽以文獻介紹，五月與東方畫會主要成員多在1920年代後期至1930年代出生，五月畫會成員以當時的台灣省立師範學院藝術系（今國立台灣師範大學美術系）為主，東方畫會成員則以當時台灣省立台北師範學校（今國立台北教育大學）的學生和軍中同袍為主，多為李仲生畫室學生。

展覽透過2畫會成員作品呈現豐富多元的藝術風景，如五月畫會成員劉國松以彩墨創作的大幅作品「子夜太陽Ⅲ」、東方畫會成員蕭勤展現中西合璧的「墨水禪畫」，另外還有支持畫會探討藝術本質的其他創作者作品，如詩人余光中的「蓮的聯想」等。

史哲於開幕式致詞表示，史博館作為台灣首座戰後的博物館，在當年政府撤退來台、風雨飄搖的氣氛下，參加「巴西聖保羅雙年展」所帶起的擾動，能量可怕又可貴，也擾動外來、本土藝術家們，展覽展現的時代力量，也能讓人看見當時的進步與前瞻性。

「五月與東方－台灣現代藝術運動的萌發」特展即日起至4月28日，於台北當代工藝設計分館展出。（編輯：張雅淨）1130222