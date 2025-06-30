歐盟執委會：與美國貿易談判未包含歐盟科技法規

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（中央社布魯塞爾30日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）今天反駁美國對其具里程碑意義的科技法規相關批評。許多人擔心這些法規可能包括在歐盟目前與美國進行的貿易談判事項中，而遭到弱化。

路透社報導，歐盟近年通過的數位市場法（Digital Markets Act），目的在限制Alphabet、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、Meta Platforms、微軟（Microsoft）、中國的字節跳動和Booking.com等科技業巨擘的權力。

數位服務法（Digital Services Act）則是要求大型網路平台加強打擊非法與有害內容。這兩項科技法規都遭到美國政府的抨擊，稱其不公平地針對美國科技公司。

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歐盟執行委員會（European Commission）發言人芮尼耶（Thomas Regnier）在例行記者會上表示：「這些法規將不會改變。數位市場法和數位服務法都不在與美國貿易談判的範圍內。」

他還說，歐盟不會容許外國政府干涉其如何執行這些劃時代法規。依法歐盟可對違反者處以巨額罰款。（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）1140630