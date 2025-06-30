台大雲林分院停電 門診暫停服務
2025/6/30 17:25（6/30 18:01 更新）
（中央社記者姜宜菁雲林縣30日電）台大醫院雲林分院今天下午3時許無預警停電，有些醫生摸黑看病，醫院啟動供電備機制，開刀房和急診等不受影響，影響範圍門診醫療和影像醫學檢查等作業，停電原因待查。
魏姓男子今天下午帶著家人到台大醫院雲林分院回診，他說，下午3時許候診間突然漆黑，緊急照明設備啟動，現場沒有空調，隨著停電時間越久，候診間越悶，有些醫師摸黑看診。
魏姓男子不解，醫院為醫療院所，怎麼會停電？直到下午4時許仍未復電。
台大醫院雲林分院長馬惠明接受電訪時說，新醫療大樓和舊大樓今天下午3時許無預警停電，醫院立即啟動供電備援機制，急重症、開刀房、急診、加護病房均不受影響，門診醫療、影像醫學檢查等作業受到影響。
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馬惠明表示，評估復電可能超過1小時，因此暫停門診服務。台電人員已到院巡檢，正調查停電原因中，造成病人及員工不便深感抱歉。
台電雲林區營業處初步瞭解是醫院內部自備線路設備異常造成停電，台電饋線供電正常，目前已派員會同院方電氣人員巡查。（編輯：張銘坤）1140630
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