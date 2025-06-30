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賴總統團結國家十講 盧秀燕盼回應經濟問題

2025/6/30 18:43
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（中央社記者趙麗妍台中30日電）總統賴清德「團結國家十講」第3講聚焦「憲政體制」。台中市長盧秀燕今天受訪，她舉美麗島電子報所做民調，有7成民眾希望總統講經濟，建議總統針對經濟問題提方案回應。

總統賴清德「團結國家十講」第3講提「憲政體制」。盧秀燕今天晚間出席114年全國地方議會議長、副議長第2次聯誼座談會，會前她接受媒體聯訪，有關團結國家十講中，制憲欠缺台灣的代表性的看法如何，盧秀燕做上述回應。

盧秀燕表示，這2天美麗島電子報有一個民調，其中有一個題目，如果總統開講，民眾希望總統講什麼，有將近7成民眾希望總統講經濟；她再次建議總統，如果有時間開講能針對民意提出經濟的議題，予以回應。

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盧秀燕說，台灣現在的國際經濟情勢非常具有挑戰性，新台幣從32元升值到29元，所有出口商、經濟命脈都在流血，今年是經濟非常艱苦、艱鉅的一年；壽險業也因新台幣升值，面臨嚴重虧損，短短幾天虧了500億，未來的支付性、安全性都令人擔心。

盧秀燕希望如果總統還有時間開講，能針對民眾關心的經濟、民生問題加以回應，現在有匯率問題、出口不利、關稅、能源、天然氣供應等問題，國家的準備方案是什麼，總統應提出解決方案，以安民心。（編輯：陳仁華）1140630

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