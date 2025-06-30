北市音圖中心修正總預算逾114億 議會審查通過

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）台北市音圖中心工程標數度流標，文化局考量物調等因素修正總預算至114.9億元。議會今天審查後照案通過，附帶北市府應提檢討報告送備查。

台北市政府自2016年規劃在美國在台協會（AIT）舊址建置台北市音樂與圖書中心，但工程曾流標多次。台北市議會教育委員會日前審議，因報告提到受營建物價指數上漲、缺工缺料等因素影響，追加預算新台幣43.3億元，修正總預算達114.9億元，經委員會討論通過。

議會於25、27日審查此案都卡關，今天大會再進行審查。社民黨市議員苗博雅表示仍有疑慮，提出2點附帶決議，首先，由於工程已延宕10年，應如期如質完成，總工程費不得再增加且不得減項發包；其次為，北市府應提出此案決策歷程檢討咎責報告，送議會備查。

苗博雅認為，藉此附帶決議，北市府工程可順利推動，也讓市民了解議會對這筆預算有盡到監督把關立場。

國民黨議員秦慧珠則表示，此案反覆討論多次，還是要尊重教育委員會的決議，因委員會已充分討論審查，現在加上這2項附帶決議是「無此必要」，認為責任政治本來就要檢討咎責，無需再加附帶決議。

國民黨市議員游淑慧認為，有無附帶決議是一回事，重點在於市府願不願意照做，應該尊重相關預算承諾。國民黨市議員吳世正說，現在世界政局變化迅速，連帶影響經濟層面，認為做變數太大的決議較不宜。

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議長戴錫欽表示，綜合大家發言，此案不管追加預算或延宕，都是議會所不樂見，北市府當然要做檢討，且議會有時做了很多文字附帶決議或但書，也是表達監督立場。

戴錫欽建議採折衷方式，預算照案通過，但刪除第1項附帶決議，保留第2項並略修改為「北市府應提出此案決策歷程檢討咎責報告，『並』送議會備查」；經與會議員同意可接受，戴錫欽最後宣布「照案通過」，並報告這次議程到此告一段落，第6次定期大會預訂於10月8日開議。（編輯：蕭博文）1140630