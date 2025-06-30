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專題／「一帶一路」中寮鐵路通車 鉅額外債、中文熱衝擊寮國人民未來
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李遠開箱國家鐵道博物館 重遇被救回的手稿

2025/6/30 13:09（6/30 13:21 更新）
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國家鐵道博物館第一階段將在7月31日開館，其中常設展「移動與感動－鐵道上的文化與記憶」呈現跨世代創作者與鐵道相遇、交織的故事，展區設置電影「戀戀風塵」的「台北第六月台」場景，讓文化部長李遠回憶起當年製作的點點滴滴。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 114年6月30日
國家鐵道博物館第一階段將在7月31日開館，其中常設展「移動與感動－鐵道上的文化與記憶」呈現跨世代創作者與鐵道相遇、交織的故事，展區設置電影「戀戀風塵」的「台北第六月台」場景，讓文化部長李遠回憶起當年製作的點點滴滴。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 114年6月30日
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（中央社記者王寶兒台北30日電）國家鐵道博物館7月31日將第一階段開館，文化部長李遠開箱亮點展區，並與自己捐贈的「黃牛慢走，火車快飛」手稿相遇，當年他原將手稿丟垃圾桶，因鐵博館聯繫而拾回。

文化部今天表示，國家鐵道博物館第一階段展覽包含「動力．火車－柴電工場」、「移動與感動－鐵道上的文化與記憶」、「氤氳時代－員工澡堂」3個常設展；「文化中的台灣鐵道史」、「無限的火車情－台灣鐵道攝影家古仁榮」、「打開！組立工場」3個特展；以及「總辦公室」及「大禮堂的職工生活」2個現地展。

文化部表示，李遠趁著檢視各項整備工作時，率先開箱亮點展區，肩負車輛維修重心的柴電工場，除展示鐵博典藏修復的車輛及維修各階段的機具設備，以圖、文、影音還原車輛維修情形；結合現代科技的「柴電劇場」設備恢復運作，並搭配動畫，呈現牽引馬達裡的「電樞」檢修及保養流程。

現地展示的職工生活區，則還原當年職工用餐的食堂及餐食內容，李遠看著仿真的排骨、雞排飯，在大家提醒下才驚呼「這不是真的？」

「文化中的台灣鐵道史」特展中，規劃作家手稿及朗讀影音等展品，也展出乘載民眾鐵道記憶的日記、報導、電影、歌曲與常民生活物件。

鐵博去年蒐集藏品時，聯繫以「小野」身分發表諸多作品的李遠。當時他還不是文化部長，因忙著準備搬家而開始「斷捨離」，有篇「黃牛慢走，火車快飛」手稿，恰巧在鐵博館聯繫李遠的前一晚，被李遠對半撕毀後丟進垃圾桶，所幸在還尚未真正丟棄時，因鐵博館聯繫而緊急拾回。

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李遠後來將手稿捐贈給鐵博，經過修復後，已是完全看不出撕毀痕跡的完整樣貌。

李遠回憶，後來為展示品去錄製影音時，已經知道這些館員即將成為他在文化部的同事。這代表台北機廠不僅保存修復鐵道的重要歷史，也是修復台灣珍貴文化資產，並且保存全體國民記憶的重要場域。（編輯：吳素柔）1140630

國家鐵道博物館第一階段開館特展「文化中的台灣鐵道史」中，展品之一為文化部長李遠的「黃牛慢走，火車快飛」手稿，原本已被李遠對半撕毀，經過修復後已看不出撕毀痕跡。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 114年6月30日
國家鐵道博物館第一階段開館特展「文化中的台灣鐵道史」中，展品之一為文化部長李遠的「黃牛慢走，火車快飛」手稿，原本已被李遠對半撕毀，經過修復後已看不出撕毀痕跡。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 114年6月30日
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