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北埔綠世界前遊覽車翻覆駕駛不治 女導遊傷重搶救中

2025/6/30 20:21（6/30 21:06 更新）
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（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）新竹北埔鄉綠世界休閒農場前車禍，1輛遊覽車疑追撞前方小客車失控往對向車道水溝翻覆，消防局獲報搶救，其中遊覽車陳姓駕駛呈現OHCA送醫不治，女導遊傷重搶救中。

新竹縣消防局透過文字表示，今天下午4時55分受理北埔鄉綠世界休閒農場前（靠近台3線約79公里處）車禍案，有1輛遊覽車與自小客車擦撞後翻覆，經消防人員搶救，其中60歲陳姓駕駛救援時呈現OHCA（到院前心肺功能停止），送醫搶救不治。

消防局表示，遊覽車上的60歲女導遊則受重傷，送往醫院救治中，車上無其他乘客，至於確切車禍原因，有待警方釐清。

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地方人士告訴中央社記者，遊覽車疑追撞前方4輛車後失控側翻，遊覽車車頭撞山坡嚴重損毀，車輛零件散落一地，其中前方1輛休旅車車體變形，至於4輛車駕駛受輕傷未送醫。

記者詢問新竹縣竹東警分局有關車禍情形，警方表示，因涉偵查不公開，確切事故原因，暫不便對外透露，持續調查中。（編輯：陳仁華）1140630

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新竹北埔鄉綠世界休閒農場前30日發生車禍，一輛遊覽車疑追撞前方小客車後失控側翻，遊覽車車頭撞上山坡嚴重損毀，零件散落一地，消防局獲報到場搶救，其中遊覽車陳姓駕駛送醫搶救不治。（新竹縣消防局提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年6月30日
新竹北埔鄉綠世界休閒農場前30日發生車禍，一輛遊覽車疑追撞前方小客車後失控側翻，遊覽車車頭撞上山坡嚴重損毀，零件散落一地，消防局獲報到場搶救，其中遊覽車陳姓駕駛送醫搶救不治。（新竹縣消防局提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年6月30日
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