台泥7月啟動庫藏股買回3.8萬張 最高斥資15.77億

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（中央社記者何秀玲台北30日電）面對上半年金融市場波動，台泥今天召開臨時董事會，決議啟動總計3.8萬張庫藏股計畫，將分階段執行，7月起買回1萬張擬轉讓予員工，接著再買回2.8萬張辦理註銷，維護股東權益。以區間價格每股新台幣17.85元至41.5元計算，最高將斥資約15.77億元。

台泥今天發布新聞稿指出，今年4月初美國政府決定徵收關稅，全球股市受影響之際，即在4月8日徵詢券商公會，因有發行海外可轉換公司債後3個月內不得實施庫藏股的相關規範，此項限制已於今天解除，台泥隨即召開董事會，推進庫藏股計畫。

根據計畫，台泥第6次庫藏股將自7月1日起至8月1日，買回1萬張普通股轉讓予員工，以期透過員工持股機制，提升向心力；第7次庫藏股自8月4日起至8月29日，將買回2.8萬張普通股並辦理註銷，目的是維護公司信用及股東權益，區間價格均為每股17.85元至41.5元。

台泥表示，近7年來持續調整業務重心，並布局國際市場，積極在歐洲開展綠色能源相關業務，包括儲能、充電及虛擬電廠電力交易等，不再侷限於兩岸水泥業務。

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從近期西班牙與葡萄牙大停電事件所凸顯的歐洲電網韌性議題與儲能需求的迫切性，台泥洞察到相關業務的發展潛力，未來歐洲預期將成為台泥低碳水泥與綠色能源事業的重要發展區域。

財務策略上，台泥表示，上週才完成5年期5億歐元（約新台幣170.8億元）綠色貸款，也獲得國際金融機構支持，預計每年可為台泥節省至少500萬歐元（約新台幣1.7億元）利息支出。（編輯：林家嫻）1140630