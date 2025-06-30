俄軍深入烏克蘭中部腹地 傳占領烏東戰略州首座村莊

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（中央社莫斯科/基輔30日綜合外電報導）俄羅斯國營媒體今天表示，朝烏克蘭中部腹地推進的俄軍，已在烏克蘭東部戰略地位顯著的第聶伯羅彼得羅夫斯克州占領第1座村莊。另據軍事部落格資料，俄國過去2個月已占領近950平方公里烏國領土。

路透社報導，烏克蘭消息來源或俄羅斯國防部均未立即證實這項消息。在莫斯科與基輔和談之際，兩國戰火愈演愈烈，包括俄軍占領烏克蘭東北部的蘇米州（Sumy）約200平方公里土地，並於上月進入第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）。

烏克蘭權威軍事部落格「深層政府」（Deep State）的地圖資料顯示，俄軍目前占領11萬3588平方公里烏克蘭領土，在截至6月28日的2個月內大增943平方公里。

俄羅斯新聞社（RIA）引述親俄官員羅戈夫（Vladimir Rogov）說法報導，俄軍部隊已占領第聶伯羅彼得羅夫斯克州的村莊達赫諾（Dachnoye）。

俄羅斯占領的烏克蘭地區包括克里米亞（Crimea）、盧甘斯克州（Luhansk）99%土地，頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）與赫松（Kherson）州逾70%土地，這些土地都位於烏國東部或東南部，另外還占據哈爾科夫（Kharkiv）、蘇米州及第聶伯羅彼得羅夫斯克州一小部分區域。

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此外，美聯社報導，德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）今天造訪烏克蘭首都基輔，表達繼續支持烏克蘭逐退俄羅斯的侵略。他預定會見烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和外長西比哈（Andrii Sybiha）。

瓦德福發表聲明說，德國將幫助烏克蘭「順利地繼續實現自我防衛，包括提供現代化防空武器和其他軍武，以及人道和經濟援助」。（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1140630