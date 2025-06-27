烏媒：600名中國兵計劃赴俄 接受砲兵、防空等訓練

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日抗議中國在東海新建設施 中：管轄海域不接受指責

彭博（Bloomberg News）報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）5月表示，中國雖暫停向基輔及其他歐洲國家供應無人機，卻仍持續向俄羅斯提供相關裝備。他於4月中旬說，烏方情報顯示，中方在俄國境內生產火藥與砲彈等物資，烏方為此對3家中國註冊企業祭出制裁。（編輯：陳妍君）1140627

烏軍4月曾俘虜2名為俄軍作戰的中國公民，兩人聲稱參戰純屬自願，跟解放軍沒有關係。烏克蘭外交部指曾與北京交涉，但中方一直沒有正面回應。

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對此，郭嘉昆聲稱，在烏克蘭議題上，「中國始終堅持勸和促談」，嚴格管控軍商兩用貨品出口，「從不向交戰方提供武器」。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）在北約峰會期間說，有鑑於俄羅斯構成的長期威脅、中國大規模軍力增長，以及北韓、中國和伊朗支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭，北約增加軍事開支非常重要。

針對媒體要求證實是否有此事，郭嘉昆26日在例行記者會說：「我沒有這方面的信息。」

情報總局消息人士說，克里姆林宮此舉意在讓中國軍事人員學習並借鑑俄方的俄烏戰爭作戰經驗，反映俄羅斯意圖與中國站在同一陣線，共同抗衡西方。

基輔郵報（Kyiv Post）24日引述消息人士表示，赴俄中國軍事人員將接受關於如何應對西方武器的訓練，訓練內容涵蓋戰車操作、砲兵、工兵與防空等領域。報導未說明受訓人員是否將加入俄軍作戰，或僅屬交流性質。

（中央社記者陳彥婷基輔26日專電）烏克蘭媒體引述烏克蘭國防部情報總局（GUR）消息人士說，俄羅斯計劃於今年安排約600名中國軍事人員，赴俄軍事設施與基地接受訓練。對此，中國外交部發言人郭嘉昆未正面回應。

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