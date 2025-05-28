烏克蘭指中國支援俄軍工廠 北京稱無致命性武器

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（中央社台北28日電）烏克蘭對外情報局（SZRU）局長伊瓦先科日前受訪指出，中國正向至少20家俄羅斯軍工廠提供軍用品。中國外交部發言人毛寧昨天回應稱，中國從未向俄烏任何一方提供「致命性武器」。

根據中國外交部官網，毛寧27日在外交部例行記者會上，被要求證實伊瓦先科（Oleh Ivashchenko）的說法，即中國向多家俄羅斯軍工廠提供了一系列重要產品，包括專門用於國防製造業的特殊化學品、火藥和零部件。

毛寧回應，中方從未向衝突任何一方提供「致命性武器」，嚴格管控軍民兩用物項，並稱「烏方對此是十分清楚的」。中方堅決反對無端指責和政治操弄。

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伊瓦先科26日接受烏通社專訪指出，中國正向至少20家俄羅斯軍工廠提供火藥、特種化學品與機械設備。2024至2025年間，雙方至少完成5次航太合作與6次特化品運輸。他估計，至2025年初，俄國境內無人機的重要零組件有多達8成來自中國，相關物資多透過空殼公司，貼上虛假標籤進口俄境。

早在今年4月，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾表示，中國正供應武器和火藥給俄羅斯，是首度指控北京直接對莫斯科軍援，中國則對此堅決否認。當時烏方點名制裁3間在中國註冊的企業，指控其涉入武器供應行動。（編輯：張淑伶/謝怡璇）1140528