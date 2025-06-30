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中國學者：柔性台獨如火如荼 需制定維護國家統一法

2025/6/30 17:01
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（中央社台北30日電）廈門大學教授魏磊杰29日發表文章，指陸方制定「反分裂國家法」20年來的兩岸關係已判若天淵，民進黨以不碰觸該法劃定紅線方式進行的「柔性台獨」如火如荼，迫使陸方需化被動為主動，制定「維護國家統一法」這種更具執行面向的綜合性法律。

這篇在「觀察者網」發表，以「特朗普（川普）2.0時代是解決台灣問題的最佳時機嗎？」為題的文章說，2005年3月中國大陸全國人大通過「反分裂國家法」的歷史背景，是（時任總統）陳水扁「大走暴衝台獨路線」，企圖「大搞『正名制憲』烽火兩岸」。

文章認為，當時國民黨、親民黨、新黨三個在野黨相對團結，尚可在台灣內部形成制衡力量。「反分裂國家法」猶如「反獨備案」，更像是一種非常情況下「不得不的被動因應」。

這篇文章說，20年後的今天，兩岸關係比之當年已判若天淵。就國共關係而言，2005年「連胡會」時對「九二共識」的堅定立場，在如今的國民黨內部「早已態度成疑」。

文章宣稱，就執政的民進黨來說，雖然「法理台獨」的主張日趨微弱，但以不碰觸「反分裂國家法」劃定紅線方式進行的「柔性台獨」卻如火如荼。在此情勢下，當昔日以反獨為重，具原則性、宣示性的「反分裂國家法」，已不足以因應民進黨長期執政的兩岸變局。

文章又說，這勢必迫使陸方要「化被動為主動」，需要制定「更具有執行面向的綜合性法律」。而「維護國家統一法」的蓄勢待發，無疑是要為最終統一取得更為堅實且更具操作性的法律依據。

這篇文章主張，制定「維護國家統一法」應秉持的3個層面立法導向，一是對於回歸後台灣居民享有的權利，完全可參照「香港基本法」、「澳門基本法」的規定進行具體列明，以最大可能減少「未來治理台灣社會所遭逢的心理阻礙」。

二是民進黨一黨獨大，不排除台灣部分黨派會轉而投向陸方，為「回歸」後的台灣政壇重新占據優勢地位而提前布局。而「維護國家統一法」應留足相應的制度空間，以「有效回應這些可能的訴求」。

三是民進黨執政後接連祭出「反統戰」組合拳，陸方有必要把「迫害統派罪」寫入「維護國家統一法」中，根據相應的情節輕重課加相應的罰責；另一方面，待推出後，陸方完全可以行使管轄權，進行缺席判決，「將黑名單上的台獨分子予以定罪，以達最大力度的震懾效果」。

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文章最後還說，除軍事準備、戰略準備及統一前後方方面面的準備外，中國大陸或許更需要的是「戰略決心」與「政治意志」的準備，讓「不會輕易统一」成為過去式，讓「隨時可以統一」成為普遍共識。

2016年5月前總統蔡英文就職後，中國大陸學界便不斷出現制定「維護國家統一法」的呼聲。但直到目前為止，中國官方始終沒有針對制定此法作出正面回應。（編輯：邱國強/周慧盈）1140630

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