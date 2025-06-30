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愛山林祝文宇：明年代銷將成次要營收 以建設為主體

2025/6/30 18:47
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（中央社記者何秀玲台北30日電）愛山林建設開發董事長祝文宇今天表示，歷經10年耕耘，愛山林2024年營收已突破新台幣百億元。隨著自建案數量增加，愛山林明年起將轉型為以建設為營收主體、代銷為次要營收；營收占比方面，自建與代銷將從30%比70%，翻轉為80%比20%。

愛山林今天下午召開股東會，祝文宇指出，近年逐步縮減代銷案，自建案比例則持續攀升，因為自建案房價可自主調整，若要讓利給消費者，也較具彈性。他表示，景氣好時，外案（代銷）可以多接一些，但今年開始自建案比外案還多，未來會以建設本業為主。

展望下半年房市，祝文宇表示，若央行近期未再推出第8波房市管制措施，供過於求的蛋黃區，價格可望逐步回升。

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他認為，央行去年9月祭出房市第7波信用管制，主要針對購買第2戶、第3戶的投資客與高資產族群，而非首購族等自住型買盤。目前愛山林推出的建案大多屬於需求型產品，受衝擊相對有限。

談到銷售策略，祝文宇說，愛山林在蛋黃區的建案將採取「先降價取量」策略，相信其他建商若欲搶市，也可能會選擇讓利。他表示，現階段消費者精打細算，價格具競爭力仍是關鍵。（編輯：張良知）1140630

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