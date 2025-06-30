星宇機上閱讀無紙化 JX Reader取代實體書報雜誌

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）星宇航空今天宣布，與全球數位閱讀平台PressReader攜手，推出自家開發的全新線上閱讀平台JX Reader，7月1日起取代機上實體書報雜誌，旅客可將電子刊物下載至個人行動裝置。

星宇航空發布新聞稿表示，秉持對環境永續的承諾，與全球數位閱讀平台PressReader合作，推出自家開發的全新線上閱讀平台JX Reader，收錄來自全球超過7000本報章雜誌，提供多語系、多元主題的豐富內容。

星宇航空指出，自7月1日起JX Reader將取代機上實體書報雜誌，旅客可於航班起飛前48小時至抵達後24小時內，使用個人行動裝置下載所需內容，即使離線也能自在閱讀。

另外，星宇航空表示，致力於實踐永續航空的理念，並從服務、產品到營運每一環節落實環保行動，持續投入使用永續航空燃油（SAF），新交機航班已使用至少5%的SAF，未來也將逐年提高比率。

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星宇航空指出，機上備品也多方選用環保材質，例如以回收貝殼纖維製成機上毛毯，餐飲方面則與米其林主廚攜手設計菜單，優先採用台灣在地當季食材，以減少長距離運輸造成的碳排放與包裝浪費。

地面作業同步導入高效節能電動車，並加裝太陽能板強化能源使用效率，系統性落實低碳轉型。（編輯：管中維）1140630