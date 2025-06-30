南投、杭州民間簽備忘錄 交流茶葉產業及賑災救助等

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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）西湖、日月潭「兩湖論壇」落幕，中國杭州市、南投縣民間單位簽訂兩地茶葉產業交流、賑災救助、文化產業交流合作備忘錄；另外，南投物產館擴大營運，助行銷好茶及優質農產。

第17屆兩湖論壇25日至28日在浙江杭州舉行，南投縣副縣長王瑞德代表出席，縣長許淑華今天主持縣務會議聽取王瑞德報告相關成果，並肯定南投物產館擴大開館，為優質農特產品提供更佳展售平台，也期許更多元民間交流，促進兩地人民互相認識、和諧共榮。

許淑華表示，王瑞德帶隊前往杭州市，於文化、藝術、農業、觀光及教育等多元面向，在已有基礎上繼續深化及交流，雖然她因公無法親自參加，但王瑞德與所有參與局處及南投縣代表團，都展現南投縣誠意，王瑞德此行也有很好學習跟看見，盼對南投有幫助。

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許淑華說，2023年她親自帶隊出席，南投縣農會簽訂多項農業採購訂單，金額達新台幣10億元，縣農會訂單執行率已達6成，今年南投縣沒有簽訂任何訂單，主要以落實之前訂單為主，希望2023年訂單能達百分百執行，縣府將持續與縣農會拓展更多行銷管道。

王瑞德表示，以農業、文化、觀光、教育為主軸，與杭州市相關團體交流，也見證民間單位與杭州市相關民間團體在農業、賑災救助、文化藝術等方面交流簽訂備忘錄；另外，杭州市政府協助提供更大、更好地點作為南投物產館，這次重新開張、擴大營運。（編輯：陳仁華）1140630