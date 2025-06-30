國家鐵道博物館 7/31第一階段開館

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（中央社記者王寶兒台北30日電）歷經9年古蹟修復及再利用各項軟硬體整備，國家鐵道博物館第一階段將在7月31日開館，將開放電工場、總辦公室、技工養成所等6處古蹟建築。

文化部今天發布新聞稿表示，台北機廠原稱「台北鐵道工場」，1930年規劃自北門遷移松山、1935年完工啟用，肩負台灣火車維修、組裝、保養、修理等重責。2012年台北機廠遷移至富岡車輛基地後，在許多關心鐵道文化保存的民意代表及公民努力下，近17公頃的台北機廠於2015年獲全區指定為國定古蹟。

2016年，12月行政院核定「台北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫」；2019年修復工程開工、「國家鐵道博物館籌備處」揭牌，宣告正式展開「全區整備、分區修復、分期開放」工作；2023年文博會中，鐵博館籌備處則首度限期開放總辦公室、澡堂、鍛冶工場、客車工場等4大展區。

此次第一階段開館開放6處鐵博館古蹟空間，則包含柴電工場、總辦公室、技工養成所、材料試驗所、大禮堂及澡堂；常設展則規劃「動力．火車－柴電工場」、「移動與感動－鐵道上的文化與記憶」及「氤氳時代－員工澡堂」。

還有「文化中的台灣鐵道史」、「無限的火車情－台灣鐵道攝影家古仁榮」、「打開！組立工場」3個特展，以及「總辦公室」、「大禮堂的職工生活」2檔現地展。此外，另為孩童設計「親子空間」。

文化部長李遠表示，位於台北市最精華區域近17公頃土地能獲得全區保留，且交由文化部執行國家鐵道博物館計畫，展現的是國家對於文化資產保存的決心。文化部及鐵博籌備處歷經多年研究、文資修復等過程，修復的不僅是硬體設備，「更重要的是保存修復屬於全體台灣人民的文化、歷史與記憶」。

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同時，貫穿鐵博館園區南北長達335公尺的南北通道，也將併隨第一階段開館開放行人通行，讓觀眾可以貼近觀賞園區的古蹟建築群，沿途眺望不同造型的工廠屋頂天際線變化。

國家鐵道博物館位於台北市信義區市民大道五段50號，預計7月31日上午9時30分開館。（編輯：李淑華）1140630