期貨公會新任理事長詹正恩：盼政策三贏活絡市場

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）期貨公會今天下午召開會員大會改選理監事，由光和證券董事長詹正恩擔任期貨公會新任理事長。詹正恩會後表示，期盼政府推出適當商品措施，讓投資者、期貨商、政府三贏，也可活絡台灣期貨市場。

記者提問對今天新台幣兌美元匯率重貶7.22角的看法，詹正恩說，「這個問題比較敏感」，主要是美債議題牽動，但新台幣匯率急升，讓台灣金控業和持有美債者損失慘重。

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展望下半年台灣期貨市場動向，詹正恩會後接受媒體短暫採訪指出，剛上任「不敢預估量能」，包括台股現貨和期貨市場，國際因素影響大，也有匯率和美國總統川普對等關稅等變數，投資者觀望氣氛濃，目前看來指數波動幅度不大，也會影響期貨市場成交量。

詹正恩表示，台股現貨市場成交量越高，期貨市場成交量會越大，目前來看川普不確定因素還會發生，期盼政府推出適當商品措施，讓投資者、期貨商有錢賺，政府有稅收，「就可以三贏」，也可活絡台灣期貨市場。他表示，政府政策非常關鍵。（編輯：張均懋）1140630