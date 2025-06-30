期貨公會改選理事長 光和證券董事長詹正恩勝出

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）期貨公會今天下午召開會員大會改選理監事，選出33席新任理事和11席新任監事，新任理事會選出光和證券董事長詹正恩擔任期貨公會新任理事長。

期貨業商業同業公會今天下午3時召開第8屆第1次會員大會，改選理監事，現場嚴格管制，禁止非會員入場。

根據不具名出席會員代表透露，此次共有262位會員代表入冊，包括市場傳言有意角逐新任期貨公會理事長的康和期貨董事長孫天山及光和證券董事長詹正恩。

大會在下午4時後進入改選理事和監事議事程序，改選33席新任理事和11席新任監事，會員代表依序在現場領票、圈票及投票。

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根據記者現場觀察，部分會員代表在完成投票後，陸續先行離開會場。大約下午5時後，大會進入開票計票程序；約5時20分後，期貨公會新任理事和監事選舉結果逐步明朗。根據會員代表透露，新任理事開票結果，詹正恩得票數位居第1。

期貨公會會員大會現場選出33席新任理事後，隨即在下午5時30分召開新任理事會，選出11席常務理事，常務理事得票第1者由富邦期貨董事長陳瑞珏勝出，詹正恩位居第6。下午6時過後，期貨公會新任理事會改選理事長，由詹正恩當選期貨公會新任理事長。（編輯：張良知）1140630