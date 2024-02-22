立法院朝野協商達共識 邀陳建仁23日食安專案報告
2024/2/22 16:51（2/22 17:24 更新）
（中央社記者王揚宇、范正祥台北22日電）立法院長韓國瑜今天召集黨團協商，研商行政院長陳建仁提出食安專案報告等事宜。歷經30分鐘討論，朝野黨團取得共識，23日邀陳建仁率相關部會首長赴立法院進行食安專案報告。
台中市在春節前抽驗台糖國產梅花肉片檢出西布特羅
瘦肉精，行政院啟動擴大採檢未再檢出。
西布特羅是什麼？
為乙型受體素的其中一種，乙型受體素在畜牧業中可作為治療用藥或飼料添加劑（俗稱瘦肉精），目的在於增加動物體重、使動物之瘦肉比例增加，並改進飼養效率。
- 根據國內動物用藥殘留標準，西布特羅Cimbuterol屬不得檢出品項。
- 瘦肉精的種類多種，除了西布特羅之外，還包括萊克多巴胺Ractopamine、克倫特羅Clenbuterol、沙丁胺醇Salbutamol等數10種。
- 台大獸醫系名譽教授賴秀穗說明，西布特羅比萊克多巴胺的效果更好，但毒性也比萊克多巴胺高近千倍，若誤食過量恐導致心臟出問題，還會影響神經系統、呼吸系統。
資料來源：食藥署
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立法院新會期20日開議，朝野黨團19日協商邀陳建仁進行食安專案報告破局，20日院會進行施政方針及施政報告並備質詢。
國民黨立法院黨團、民進黨立法院黨團籲朝野協商，23日邀請陳建仁進行食安專案報告，而台灣民眾黨立法院黨團提案建請21日加開院會，邀陳建仁進行食安專案報告，立法院長韓國瑜在20日院會中裁示，將擇期召開朝野協商。
韓國瑜今天召集黨團協商，研商「邀請行政院院長率同相關部會首長就『民進黨政府執政八年台灣食安問題總檢討』進行專案報告」相關事宜。
各黨團代表歷經30分鐘討論下取得共識，韓國瑜也率先簽名，邀陳建仁23日率相關部會首長進行食安專案報告，19日協商破局場面未再上演。（編輯：蘇龍麒）1130222
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