國民黨立院委員會名單韓國瑜進外交國防 傅崐萁入司法拚國會改革

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（中央社記者王承中台北22日電）立法院29日將舉行各常設委員會的召委選舉，目前國民黨團規劃，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣進入外交及國防委員會，而黨團總召傅崐萁、首席副書記長林思銘，及國民黨立委謝龍介、吳宗憲、羅智強等人進入司法及法制委員會，主攻國會改革。

第11屆立法院已在20日開議，並將在29日舉行8個常設委員會的召委選舉，各界也關注各常設委員會的組成名單。國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘等黨團幹部，近日也在協調各委員會的國民黨立委名單。

根據國民黨團目前的規劃，包含傅崐萁、林思銘等黨團幹部，以及國民黨立委翁曉玲、吳宗憲、謝龍介及羅智強等人，將會進入立法院司法及法制委員會，將來的主軸會是國會改革法案。

立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，以及洪孟楷會進入外交及國防委員會，但韓國瑜、江啟臣將循慣例不會實質參與委員會的運作。

由於本屆國民黨的新科立委眾多，如何分配委員會，也成為黨團最重要的課題。過去國民黨團多以積分制加抽籤的方式決定，傅崐萁改變過去抽籤的慣例，全採用協調的方式。各委員會的國民黨立委名單，預計將會在25日於花蓮舉行的共識營中公布。

另外，立法院各常設委員會設有召委2席，由於召委可決定該委員會議程，向來是朝野黨團的兵家必爭之地。本屆立法院113席立委，國民黨拿下52席，是國會最大黨；民進黨有51席，而台灣民眾黨則是8席，另有2席無黨籍立委。根據朝野黨團的席次比例，藍綠可望在8個常設委員會中，各取得1席召委席次；但外界也關注，藍白、綠白是否在召委選舉有合作的可能。

對於是否有禮讓召委席次，爭取民眾黨團合作的機會，傅崐萁曾表示，開放心胸。林思銘則指出，很多國民黨立委都有表達意願爭取各委員會的召委，尊重傅崐萁的意見，但他認為，國民黨要有自己的主體性，近日黨團會再進一步討論。（編輯：林興盟）1130222