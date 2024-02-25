立院召委選舉 傅崐萁：不排除與民眾黨合作

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（中央社記者王承中台北25日電）立法院29日將進行常設委員會召委選舉，國民黨團總召傅崐萁今天表示，黨團會議經充分討論後，已達成跟民眾黨合作的共識，召委選舉不排除會與民眾黨合作，這兩天就會有具體的結果。

國民黨立法院黨團24日起，在花蓮舉辦為期3天的共識營，今天上午進行優先法案、立院攻防議題的討論，下午則依照各國民黨立委所屬的委員會分組討論；立法院長韓國瑜晚間將到場，出席晚宴與發表談話。

針對29日的立法院常設委員會召委選舉，日前傳出，由於各委員會均有國民黨立委表達有意擔任召委的意願，國民黨團因此傾向不禮讓給民眾黨，而包含黨團書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘都表達國民黨應有自主性，但傅崐萁日前卻表示會保持開放態度。

傅崐萁今天出席共識營接受媒體訪問時表示，黨團會議在經過充分討論後，已經達成會跟民眾黨合作的共識，召委的選舉不排除會與民眾黨合作，這兩天就會有具體的結果。

傅崐萁指出，藍白合作一定是開大門、走大路，黨團達成共識要匯集在野力量，明天也將會公布黨團副書記長名單，國民黨會以最團結、最同心的共識，展現群策群力。

對於有媒體報導共識營費用分擔問題，傅崐萁表示，國民黨共識營在花蓮舉辦，氣氛非常融洽，畢竟國民黨未來要主導所有有利於民生、國家、國會的陽光法案，對於無事生非、只會造謠的媒體，他表達嚴厲的譴責。

傅崐萁指出，過去舉辦共識營，地方都會盡地主之誼，如今雖然國民黨家徒四壁，但黨主席朱立倫依舊非常熱情，希望招待所有國民黨立委，因此地方也表示尊重，讓黨中央掏腰包招待。

傅崐萁表示，對於部分媒體稱「所有立委要自己付錢」，這是很可恥的造謠行為，將會請律師研擬相關辦法，希望媒體要有事實根據再報導。（編輯：楊凱翔）1130225