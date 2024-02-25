立院召委選舉藍擬與白合作 黃國昌：不清楚國民黨團決定

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（中央社記者王承中台北25日電）立法院召委選舉，國民黨團擬與民眾黨合作。民眾黨團總召黃國昌今天表示，不清楚國民黨團的決策與決定，將視召委選舉時，藍綠兩大黨所推出的召委人選，再進一步討論。

立法院29日將舉行常設委員會召委選舉，民進黨立法院黨團將自提人選，外界關注藍、白是否會合作。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天表示，黨團會議經充分討論後，已達成跟民眾黨合作的共識，召委選舉不排除會與民眾黨合作。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天發布聲明指出，在現行立法院各委員會雙召委制度下，依目前各政黨立委在各委員會的席次分布，國民黨、民進黨可望各有1席召委，早是可以預期的結果。

黃國昌表示，民眾黨團已經數度表明「改革比位子重要」。民眾黨團關心的是民進黨早就承諾、卻長期不斷跳票的改革法案，能夠儘速通過，以回應人民期待；這個目標的達成，遠比召委選舉重要，在此目標下，民眾黨願與支持改革法案的立委共同合作。

黃國昌指出，至於召委選舉，外界近來一直有不同的訊息及傳言，民眾黨團並不清楚國民黨團的決策與決定，將視召委選舉時，兩大黨所推出的召委人選，再進一步討論；無論如何，秉持最大善意，共推改革法案的目標，不會有任何改變。

另外，對於民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指民眾黨寄生國會，黃國昌表示，黨團邀請黨主席柯文哲參與黨團會議，讓黨團成員與柯文哲能有充分溝通，也讓黨團法案與競選政見，以及民眾黨的政策能緊密連結，這到底是哪門子寄生。

黃國昌指出，如果真正要說寄生的話，民進黨濫用國營事業及財團法人的資源，豢養一堆綠色自家人，從納稅人身上吸血，這才是真正所謂的寄生。（編輯：楊凱翔）1130225