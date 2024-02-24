召委選舉藍綠傾向自提 黃國昌：改革比位子重要

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（中央社記者郭建伸台北24日電）立法院29日將舉行各常設委員會的召委選舉，國民黨團、民進黨團傾向自提人選。民眾黨團總召黃國昌今天表示，改革比位子重要，尊重藍綠兩大黨團決定，期待未來在委員會朝野能理性討論、良性合作。

第11屆立法院已在20日開議，並將在29日舉行8個常設委員會的召委選舉，外界關注各常設委員會的召委人選。

國民黨團書記長洪孟楷今天透過臉書表示，他認為召委不需禮讓，但可以適時採納各立委意見排議程，尤其是重大的法案審議，包括吹哨者保護法、不在籍投票、人工生殖法等相關法案早日審查。

民進黨團幹事長吳思瑤日前也表示，民進黨團穩健布局召委選舉，目前為止沒其他政黨表達要跟民進黨在召委選舉合作，「我們就走自己的路」。

對於國民黨團、民進黨團傾向自提召委人選，黃國昌今天回覆媒體提問時表示，召委選舉問題這兩週不斷被問及，他再次重申民眾黨團立場，是改革比位子重要。

黃國昌表示，民眾黨團尊重藍綠兩大黨團決定，期待未來在委員會中朝野能共同理性討論、良性合作，回應新民意，完成重要的改革。（編輯：郭無患）1130224