民進黨立院委員會黨團三長守司法 王世堅入財政黃捷進內政

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（中央社記者王揚宇台北22日電）民進黨立法院黨團新會期在8個委員會的規劃，黨團三長進司法及法制委員會，重返立法院的民進黨立委王世堅在財政委員會、新科立委黃捷進內政委員會，教文委員會則以全女力應戰。

第11屆立法院20日開議，將於29日舉行8個常設委員會的召委選舉，各界關注各常設委員會的組成名單。根據立法院人事處規劃的委員會及召委選舉日程，各黨團今天提報立委參加各委員會名單及參加委員會實際席次。

民進黨在第11屆立法院有51席立委，規劃5個委員會中各分配6席立委，而在立法院教育及文化、交通及社會福利及衛生環境等3個委員會，各分配7席立委。

按照規劃，民進黨團三長（總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄）按照往例進入司法及法制委員會，加上資深立委沈發惠、鍾佳濱，及新科立委徐富癸。特別的是，莊瑞雄、鍾佳濱及徐富癸均是來自屏東縣的立委。

此外，面對國會改革議題，民進黨團先前已成立國會改革小組，黨團成員共推吳思瑤擔任召集人，要端出最好的方案。

至於民進黨團在立法院外交及國防委員會的成員名單，老將帶新秀，按規劃由民進黨立委王定宇、洪申翰、林楚茵、羅美玲、陳冠廷、沈伯洋進入。

特別的是，民進黨團在第9屆、第10屆的立法院教育及文化委員會，均有男性黨團成員，例如前立委張廖萬堅、前立委黃國書等，這次首次以全女力出戰，名單為立委林宜瑾、陳秀寳、范雲、陳培瑜、郭昱晴、張雅琳、吳沛憶。

至於民進黨團在立法院經濟委員會的成員，無新科立委，均是連任成功的區域立委，包括賴瑞隆、邱議瑩、陳亭妃、邱志偉、林岱樺、蔡易餘。

另外，前立法院長游錫堃尋求連任院長失利後請辭立委，由民進黨不分區立委排名第13的HOPE癌症希望基金會董事長王正旭遞補，這次順利進入衛環委員會，與立委楊曜、陳瑩、劉建國、林淑芬、黃秀芳、林月琴併肩作戰。

此外，民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會時，吳思瑤受訪對於黨團在委員會的協調安排等議題，作出回應。

吳思瑤說，新國會展開，民進黨團成員大概有一半左右是新同學，在各委員會的布局，無論如何要做到專業性跟人數的兼顧均衡，也會努力推舉出表現能力最好的召委人選。

吳思瑤指出，協調一直在進行當中，感謝黨團成員顧大局、都努力盡量配合，以她為例，因為擔任三長，因此忍痛離開深耕8年的教育及文化委員會。

吳思瑤表示，她非常不捨，但是大家都願意參與協調，在不同的委員會發揮戰力，謝謝黨團成員，大家團結一致。（編輯：林興盟）1130222